Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında Ali Palabıyık görev alacak
Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Pazar akşamı saat 19.00'da Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.
İşte 13. haftanın hakemleri
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya
Alanyaspor - Ankaragücü: Alper Ulusoy
Göztepe - Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen
Gaziantep - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat
Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk
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