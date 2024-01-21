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Spor

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında görev alacak olan VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

IHA21 Ocak 2024 Pazar 12:37 - Güncelleme:
Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray bugün saat 19.00'da Trabzon'da karşılaşacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR'da Alper Çetin ve Serkan Olguncan eşlik edecek.

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