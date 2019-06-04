Trabzonspor, Remi Walter transferinde yıllık ücrete takıldı

ORTA saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Remi Walter için görüşmelere hız verdi. Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 24 yaşındaki futbolcu için oyuncu izleme ekibi daha önce olumlu rapor vermişti. Fransa basınında çıkan haberlere göre, başarılı oyuncuyla Nice’in de sözleşme yenilemek istediği ancak tarafların maddi konularda anlaşamadığı belirtildi. Fırtına’nın ise Fransız oyuncu için senelik 800 bin euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Bir kaç kulüpten daha teklif alan ve rakamın biraz daha artırılmasını isteyen Fransız futbolcu şu anda beklemede. Walter, geçtiğimiz sezonda 19 maçta görev yaparken, 4 kez ağları sarstı.