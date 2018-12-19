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Trabzonspor - Sivas Belediyespor (CANLI)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2’nin rövanşında bu akşam 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor’u konuk ediyor.

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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geliyor.
 
Medical Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Dilerseniz bu mücadeleyi STAR CANLI ANLATIM servisi ile anbean takip edebilirsiniz.
 
-SAYFAYI SIK SIK GÜNCELLEYİNİZ-
 
TRABZONSPOR 1-0 SİVAS BELEDİYESPOR
 
9' Trabzonspor, Batuhan'ın attığı golle Sivas Belediyespor karşısında 1-0 öne geçiyor!
 
6' Trabzonspor, Abdulkadir ile sağ kanattan geldi. Genç oyuncu ceza sahasına girdikten sonra arka direkte bulunan Ekuban'a pas attı fakat savunma araya giriyor.
 
1' Ve karşılaşma başladı.

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