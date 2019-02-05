Trabzonspor - Ümraniyespor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde Trabzonspor ile Ümraniyespor eşleşti. Ve iki takım taraftarı içinde büyük gün geldi. Trabzonspor bu akşam kendi evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Trabzonspor 11'i: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Amiri, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Ümraniyespor 11'i: Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda