Trabzonspor - Ümraniyespor (CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. Trabzonspor ilk maçta Ümraniyespor'u ağırlıyor...
Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde Trabzonspor ile Ümraniyespor eşleşti. Ve iki takım taraftarı içinde büyük gün geldi. Trabzonspor bu akşam kendi evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Trabzonspor 11'i: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Amiri, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban
Ümraniyespor 11'i: Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.