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Spor

Trabzonspor 1 puana razı oldu! Fırtına Kayseri'de duruldu

Kayserispor deplasmanına konuk olan Trabzonspor fırsatları değerlendiremedi. Bordo mavili ekip maçı 0-0 berabere tamamladı ve Kayseri'den 1 puanla döndü. İşte detaylar...

Akşam2 Şubat 2025 Pazar 09:22 - Güncelleme:
Trabzonspor 1 puana razı oldu! Fırtına Kayseri'de duruldu
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Kayserispor'un bir topu, 9. dakikada direğe takıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Kayserispor'du. Ev sahibi ekip, 9. dakikada direğe takıldı. 13. dakikada ise Nazon'un kafa vuruşunda Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Bu pozisyonlar sonrasında oyuna giren Fırtına, 23 ve 33'te Kayseri kalesini zorladı. Banza'nın, 38 ve 39. dakikalarda yaptığı etkili kafa vuruşlarında Kayserispor kalecisi Bilal başarılı oldu. Yüzde 65 topa sahip olma oranı ile ilk yarıyı tamamlayan Bordo-Mavililer, 0.69'luk gol beklentisi tutturdu. Kenar ortalarıyla gol arayan Karadeniz ekibi, skor tabelasını değiştiremedi. İkinci devrede Umut Güneş'in yerine Cham oyuna dahil oldu. Fırtına, ikinci yarıda pozisyona girmekte zorlandı. Kayserispor'da Cardoso, 54'te karşı karşıya kaçırdı. 82'de sarı gören Mendy, 86'da ikinci sarıdan atıldı. İyice oyundan düşen Trabzonspor, deplasmandaki galibiyet hasretini yine dindiremedi.

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