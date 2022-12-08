Trabzonspor 10 eksikle çalıştı

Kamp çalışmaları için Antalya'nın Belek turizm bölgesinde bulunan bordo-mavililer, konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde tamamı basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Crystal Palace ile dün oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Bordo mavili ekipte, milli takımlar nedeniyle izinli Maxi Gomez ile Jens Stryger Larsen'in yanı sıra burun ameliyatı olan Marc Bartra, sakatlıkları bulunan Serkan Asan, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny ve Eren Elmalı idmanda yer almadı. Uzun süre sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ise fizyoterapist eşliğinde çalış salonda çalıştı.

Sakatlığını atlatan Montasser Lahtimi ise takımdan ayrı düz koşu yaptı

Trabzonspor, Antalya kampını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Kocaeli'ye gidecek.