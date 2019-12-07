‘Trabzonspor 10 yıl rahat edecek’

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinin 169. sayısında yer alan röportajında göreve gelmelerinin ardından 21 ay geçtiğini, bu süre içinde camianın ve Türkiye’nin hem ekonomik hem de sportif anlamda bir toparlanma sürecinden geçtiğine şahitlik ettiklerini belirtti. Forma, dergi, kombine ve bilet satışlarının yanı sıra mağaza cirolarındaki artışın taraftarın verdiği desteğin en somut göstergesi olduğunu anlatan Ağaoğlu şunları kaydetti: “Takımımızın sahada ortaya koyduğu mücadele yaşanan onca şanssızlık ve haksızlığa rağmen geleceğe dönük umut vaad ediyor. Kısacası yeni 10 yıla daha rahat ve özgüvenli ve mutlu giriyoruz.