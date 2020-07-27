Trabzonspor 10 yıllık hasreti bitirmek istiyor

AA 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:25 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:25

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacak Trabzonspor, 9. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'ini kazanıp kupa mutluluğu yaşadı.

Aytemiz Alanyaspor ile ilk kez bir kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.

10 YILLIK HASRET

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 10 yıllık kupa hasretine de son vermiş olacak.

En son 2009-2010 sezonunda kupayı müzesine getiren bordo-mavili takım, 2010-2011'de grup aşamasında, 2011-2012'de 4. kademe maçında, 2012-2013'te finalde, 2013-2014'te 4. turda, 2014-2015'te son 16 turunda, 2015-2016'da son 16 turunda, 2016-2017'de grup aşamasında, 2017-2018'de son 16 turunda, 2018-2019'da çeyrek finalde elenmişti.

AĞAOĞLU'NUN İLK KUPASI OLACAK

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde, Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kupası olacak.

Ligde bu sezon son 2 haftaya kadar şampiyonluk yarışı içinde olan ancak mutlu sona ulaşamayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası'na uzanmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavili kulüpte 8 Nisan 2018'de göreve gelen Ağaoğlu yönetimi, Trabzonspor'un finali kazanması halinde 2 yılı aşkın süre sonra ilk kupa mutluluğunu yaşayacak.

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasıyla göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton da lig ve kupada olmak üzere 2 maçlık görevi döneminde kupa mutluluğu yaşamış olacak.

TRABZONSPOR'UN OYNADIĞI FİNAL MAÇLARI

Trabzonspor'un 14 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle: