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Spor

Trabzonspor 126 gün sonra yeniden galibiyetle tanıştı

Trendyol Süper Lig'de ilk 5 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle ligde 126 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
Trabzonspor 126 gün sonra yeniden galibiyetle tanıştı
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Ligin ilk haftasında Net Global Sivasspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililer, üçüncü hafta erteleme maçında da Bellona Kayserispor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Dördüncü haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, altıncı haftada da Gaziantep FK deplasmanında 0-0 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, ligin 7. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Ligde son galibiyetini geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde eden, 26 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, 126 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı.

149 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, bu sezona beraberliklerle istediği başlangıcı yapamasa ve galibiyet hasreti çekse de uzun süredir yenilmiyor.

En son geçen sezonun 35. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 4 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmadan sonra 149 gündür kaybetmedi.

Trabzonspor, bu süreçte 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş ile beraber ligde namağlup üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

GÜNEŞ İLE 4 MAÇTA 6 PUAN

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 4 lig maçında bir galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda 6 puan toplarken 1,5 puan ortalamasıyla karşılaşmalarını oynadı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı idaresindeki ilk 2 müsabakada ise 2 beraberlik alarak 1 puan ortalamasında kalmıştı.

GOLLER İÇ SAHADA

Trabzonspor, ligde attığı 6 golü de iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, sahasında Beşiktaş maçında 1, Bellona Kayserispor mücadelesinde 2, TÜMOSAN Konyaspor karşılamasında da 3 gol kaydetti.

Bordo-mavililer, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve Gaziantep FK deplasmanlarından 0-0 beraberlikle dönerek gol atma başarısı gösteremedi.

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