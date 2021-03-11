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Spor

Trabzonspor 137 gündür deplasmanda yenilmiyor

Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da 137 gündür süren yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

AA11 Mart 2021 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 12:10
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Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak deplasmandaki yenilmezliğini de sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 137 günlük sürede yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

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