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Spor

Trabzonspor: 14 - Sivasspor: 8

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

AA06 Aralık 2020 Pazar 10:29 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 10:29
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İki takım arasında geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

Bordo-mavili takım, 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılırken 1'i hükmen olmak üzere 2 kez kaybetti.

Karadeniz ekibi, son 2 sezondur sahasında oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı.

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