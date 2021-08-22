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Spor

Trabzonspor: 14 - Sivasspor: 8

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 10:55 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:55
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İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

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