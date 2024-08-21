Trabzonspor, 154'ncü kez Avrupa sahnesine çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzemberok takımını eleyerek bir üst tura yükselen Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşılaştı. Ancak Avusturya ekibine 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olan bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde'yi turnuva dışına itmiş, ancak İtalya temsilcisi Roma'ya iki maçta da mağlup olarak elenmişti. 2022-23 sezonunda ise İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşan Trabzonspor, sahasındaki 1-0'lık galibiyete rağmen deplasmanda 2-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

St. Gallen ile oynanacak olan karşılaşma, Kybunpark (AFG Arena) Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak ve Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira tarafından yönetilecek. Nogueira'nın yardımcılıklarını ise Pedro Martins ve Paulo Bras üstlenecek.