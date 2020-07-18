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Spor

Trabzonspor: 19 - Konyaspor: 9

Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Konyaspor 38. randevuya çıkacak. Geride kalan 37 maçta bordo mavililerin galibiyet sayılarında 19'a 9 üstünlüğü bulunuyor.

AA18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:51 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:51
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Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.

Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.

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