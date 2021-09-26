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Spor

Trabzonspor: 2 - Alanyaspor: 5

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de yarın 11. randevuda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Alanyaspor rekabetinde, Akdeniz temsilcisinin galibiyet sayılarında 5-2 üstünlüğü bulunuyor.

AA26 Eylül 2021 Pazar 10:05 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 10:05
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Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

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