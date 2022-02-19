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Spor

Trabzonspor: 2 - Alanyaspor: 5

Trabzonspor - Alanyaspor rekabetinde 12. maç yarın oynanacak. Geride kalan 11 müsabakada Alanyaspor'un Trabzonspor'a karşı galibiyet sayılarında 5-2 üstünlüğü bulunuyor.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 11:13 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:13
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Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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