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Spor

Trabzonspor, 2 altyapı oyuncusuyla sözleşme yeniledi

Kulüp yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk'ün yer aldığı törende Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu, 5'er yıllık sözleşmeleri imzaladı.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Trabzonspor, 2 altyapı oyuncusuyla sözleşme yeniledi
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Trabzonspor altyapısından çıkan 2 genç futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Öztürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Genç oyuncularımızın kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın da belirttiği gibi altyapı projesini çok önemsiyoruz. Daha önce altyapımızdan yetişerek gerek kulübümüze gerekse de Türk futboluna katkıda bulunan birçok futbolcumuz mevcut. Trabzonspor, altyapısı ile güç kazanan ve bundan gurur duyan bir kulüptür. Bu vesile ile camiamıza ve genç arkadaşlarıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Bayram ise "Öncelikle çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün hayallerimiz için ilk adımı attık. Taraftarı olduğum takımım için terimin son damlasına kadar mücadele ederek katkı sağlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine bu zamana kadar desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Salih Malkoçoğlu da "Burası benim yuvam ve profesyonel bir futbolcu olarak takımıma katkı sağlayabilecek olmak benim için gurur kaynağı olacak. İnşallah kulübümüze uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet edebiliriz. Çok çalışarak bana güvenenleri mahcup etmeden devam etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

  • Derviş Köz
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