Trabzonspor 2 maç aradan sonra kazandı

23 Ocak 2022 Pazar 21:38 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 21:38

Bordo-mavili takım, Süper Lig'deki 2 maçlık kazanamama serisini Galatasaray'ı 2-1 yenerek sonlandırdı.

Ligde son galibiyetini 20. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinde alan Karadeniz temsilcisi, sonrasındaki Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor mücadelelerinden beraberlikle ayrıldı.

Geri düştüğü Galatasaray karşılaşmasından 3 puan çıkarmayı başaran Trabzonspor, 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Ayrıca Trabzonspor'un yenilmezlik serisi ise 7 maça çıktı. Bu sezonki tek yenilgisini 16. haftada Antalyaspor karşısında yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.