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Spor

Trabzonspor: 20 - Konyaspor: 10

Trabzonspor ile Konyaspor yarın Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takımın galibiyet sayılarında 20-10 üstünlüğü bulunuyor.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:01
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Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK

İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.

Konya'da oynanan 20 karşılaşmanın 7'sini Trabzonspor, 4'ünü ise İttifak Holding Konyaspor kazanırken, 9 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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