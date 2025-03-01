İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, 287 günlük hasreti bitirmek istiyor
Spor

Trabzonspor, 287 günlük hasreti bitirmek istiyor

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamayan bordo-mavililer, 287 günlük hasreti Konya'da bitirmek istiyor.

IHA1 Mart 2025 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
Trabzonspor, 287 günlük hasreti bitirmek istiyor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynayacağı Konyaspor maçıyla bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, iç sahanın aksine dış sahadaki kötü performansı tersine çevirmek için yoğun mesai harcıyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Karadeniz ekibi, bu maça deplasman galibiyeti hasretini sona erdirmek çıkacak. Yönetim, teknik heyet ve oyuncular, iç sahada alınan başarılı sonuçların aksine deplasmanda yaşanan bu kabusu sonlandırmak istiyor.

SON DEPLASMAN GALİBİYETİ 18 MAYIS 2024'TE

Rakip sahada son olarak 18 Mayıs 2024 tarihinde Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, o günden bu yana deplasmanda galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 287 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son vermek hedefinde.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçtan 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldı. Bordo-mavili ekip, bu sezon deplasmanda toplamda 28 puan kaybetti. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda attığı 9 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü ve 0.45 puan ortalamasıyla düşük bir performans sergiledi.

ŞENOL GÜNEŞ, BU SEZON İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Konyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini alacak. Güneş ile bu sezon çıktığı 9 deplasman maçında 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, yalnızca 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Sivasspor ile ve geçici olarak takımın başında bulunan İhsan Derelioğlu'nun yedek kulübesinde olduğu Eyüpspor karşısında 0-0 berabere kalmıştı.

Trabzonspor'un bu sezon deplasman oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

Eyüpspor: 0 - Trabzonspor: 0

Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0

Hatayspor: - Trabzonspor: 1

Göztepe: 2 - Trabzonspor: 1

Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 1

Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 1

Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

Samsunspor: 2 - Trabzonspor: 1

Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.