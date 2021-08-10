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Spor

Trabzonspor 3 eksikle çalıştı

Molde maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un bugünkü çalışmasına sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Koita'nın yanı sıra, Dorukhan da katılmadı.

DHA10 Ağustos 2021 Salı 15:10 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 15:10
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Trabzonspor, Perşembe günü UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında Molde FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve teknikle bağlantılı reaksiyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, şut çalışması ile son buldu.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Koita'nın yanı sıra, Dorukhan da antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın sabah 09.45'te Trabzon'dan Molde'ye hareket edecek ve burada saat 18.00'da gerçekleştireceği son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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