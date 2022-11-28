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Spor

Trabzonspor 3 hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak. Bordo mavililer ikisi Antalya, biri Kocaeli'de olmak üzere toplam 3 hazırlık maçı oynayacak.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Trabzonspor 3 hazırlık maçı yapacak
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Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 21 Kasım Pazartesi günü toplanarak çalışmalarının ilk bölümünü dün tamamlayan bordo-mavili takım, günü izinli geçirecek.

Karadeniz ekibi, yarın Antalya Belek'te toplanarak kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek ve 9 Aralık'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Trabzonspor, Antalya kampında İngiliz ekipleri Hull City ve Crystal Palace ile 2 hazırlık karşılaşması planladı.

Bordo-mavililer, Antalya kampının ardından 10 Aralık'ta Kocaeli'de Kasımpaşa'yla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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