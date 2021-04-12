Trabzonspor 3 maçta 1 gol atabildi

Süper Lig'de konuk olduğu Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un gol yollarında yaşadığı sıkıntı giderilemedi.
Ligde geride kalan 33 maçta 40 gol atan bordo-mavili ekip, son 4 sezonun en az skor üretilen dönemini yaşıyor
En son 2016-2017 sezonunda söz konusu dönem 38 gol atan Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 60 gol, 2018-2019 sezonunda 61 gol, 2019-2020 sezonunda ise 74 gol kaydetmişti.
Trabzonspor, ligde beraberlikle tamamlanan son 3 maçında sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.
Karadeniz ekibi son 3 maçında sırasıyla, Demir Grup Sivasspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 1-1, Çaykur Rizespor'la da 0-0 berabere kaldı.