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Spor

Trabzonspor 3 maçta 1 gol atabildi

Trabzonspor'da gol sorunu çözülemiyor. Bordo mavililer ligde beraberlikle tamamlanan son 3 maçında sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 11:20 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:20
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Süper Lig'de konuk olduğu Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un gol yollarında yaşadığı sıkıntı giderilemedi.

Ligde geride kalan 33 maçta 40 gol atan bordo-mavili ekip, son 4 sezonun en az skor üretilen dönemini yaşıyor

En son 2016-2017 sezonunda söz konusu dönem 38 gol atan Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 60 gol, 2018-2019 sezonunda 61 gol, 2019-2020 sezonunda ise 74 gol kaydetmişti.

- SON 3 MAÇTA 1 GOL

Trabzonspor, ligde beraberlikle tamamlanan son 3 maçında sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

Karadeniz ekibi son 3 maçında sırasıyla, Demir Grup Sivasspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 1-1, Çaykur Rizespor'la da 0-0 berabere kaldı.

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