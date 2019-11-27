Trabzonspor 3 puan için sahada! Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında La Liga ekiplerinden Getafe'yi ağırlayacak. İki takım grubun ilk maçında karşı karşıya gelirken gülen taraf 1-0'lık sonuçla İspanyol ekibi oldu.

Son iki maç öncesi gruptan çıkma şansını kaybeden Trabzonspor, bir puanla C Grubu'nun son sırasında yer alıyor. Lider Basel'in ardından ikinci sırada yer alan Getafe ise aynı puana sahip olan Krasnodar ile üst tura çıkma mücadelesi veriyor.

Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda TSİ 18.50'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Erce, Pereira, Fernandes, Campi, Kamil Ahmet, Obi Mikel, Fıratcan, Yusuf Sarı, Doğan, Advijaj, Sörloth

Getafe: Soria, Nyom, Djene, Bruno, Cucurella, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Mata, Angel.