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Spor

Trabzonspor 3 transferi daha resmen duyurdu

Süper Lig'de lider Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş için kulüpleriyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

26 Ocak 2022 Çarşamba 21:17 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 21:17
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Ara transferin hızlı takımı Trabzonspor, 3 ismi daha kadrosuna kattı.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş için Bursaspor ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır.

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