Trabzonspor 3 transferi daha resmen duyurdu

26 Ocak 2022 Çarşamba 21:17 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 21:17

Ara transferin hızlı takımı Trabzonspor, 3 ismi daha kadrosuna kattı.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş için Bursaspor ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır.