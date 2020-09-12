Trabzonspor: 45 - Beşiktaş: 53

AA 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:04 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:04

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 17 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 17 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.

İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan lig mücadelesi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 94 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 134 gole, Trabzonspor 107 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 46 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı bildi. Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 4'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 66, Beşiktaş ise 57 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 4-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

TRABZONSPOR EVİNDEKİ SON 2 MAÇI KAZANDI

Evinde 2012-2013 sezonundan itibaren 6 sezon rakibini yeneyemeyen Trabzonspor, iç sahadaki son 2 karşılaşmayı ise kazanmayı bildi.

Ligde 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından 6 lig karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşayan Trabzonspor, 2018-2019'da 2-1'lik üstünlükle bu hasreti sonlandırdı.

Bordo-mavili ekip, geçen sezonki karşılaşmayı ise 4-1 kazandı.

Evinde son 9 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Trabzonspor, Beşiktaş'a 10 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.