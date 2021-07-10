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Spor

Trabzonspor 5 eksikle çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un bugünkü çalışmasına 5 futbolcu çeşitli gerekçelerle katılmadı.

AA10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:40 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:05
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Trabzonspor Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan bordo-mavili ekibin antrenmanı, basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pasla devam eden antrenmanda şut çalışması üzerinde duruldu. Çalışma, dar alanda gruplar halinde oynanan çift kale maçla sona erdi.

İdmana izinli olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban katılmadı. Ekuban'ın 13 Temmuz Salı günü kampa dahil olacağı bildirildi.

Dizinde ödem bulunan Anders Trondsen de çalışmada yer almadı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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