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Trabzonspor 6 aylık dönemde tam 228 milyon lira ödeme yaptı

Trabzonspor Kulübü'nden 6 aylık dönemde yapılan ödeme miktarı açıklandı.

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Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı  Ertuğrul Doğan, görevde bulundukları 6 aylık süre içinde 228 milyon 346 bin  liralık ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Doğan, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında,  kulübün ekonomik sorunlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor camiasının malumu olduğu üzere kulübümüz son dönem  idarecileri tarafından verilen kararlar neticesinde kaldırabileceği yükün çok  üzerinde bir borç yüküyle karşı karşıya kalmıştır. Gerek ülkemizin içinde  bulunduğu durum, gerekse kulübümüz özelinde yaşanan ekonomik şartların yarattığı  zorluklara rağmen, büyük Trabzonspor camiasının gücü ve yönetim kurulumuzun  özverisiyle 6 aylık süre zarfında uzun yıllardır biriken borçlar ödenmeye  başlanmıştır. Gerçek şu ki 11 Nisan 2018-11 Ekim 2018 tarihlerinde yönetim  kurulumuz tarafından geçmiş döneme ait ödenmeyen tazminatlar, bonservis,  menajerlik, mevcut futbolcular ve diğer borçlar için 228 milyon 346 bin 834  liralık ödeme gerçekleştirilmiştir."

Ödemelerin nerelere, ne kadar yapıldığıyla ilgili bilgiler de aktaran  Doğan, "Bilinmelidir ki Trabzonspor camiası yan yana geldiğinde, omuz omuza verip  hep birlikte hareket ettiğinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Bu  vesileyle şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda  belirli zaman aralıklarıyla yaptığımız kamuoyu bilgilendirmelerinin devam  edeceğini belirtir, bize inanç ve güveniyle güç veren büyük Trabzonspor camiasına  sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

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