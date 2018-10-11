Trabzonspor 6 aylık dönemde tam 228 milyon lira ödeme yaptı

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, görevde bulundukları 6 aylık süre içinde 228 milyon 346 bin liralık ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Doğan, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında, kulübün ekonomik sorunlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor camiasının malumu olduğu üzere kulübümüz son dönem idarecileri tarafından verilen kararlar neticesinde kaldırabileceği yükün çok üzerinde bir borç yüküyle karşı karşıya kalmıştır. Gerek ülkemizin içinde bulunduğu durum, gerekse kulübümüz özelinde yaşanan ekonomik şartların yarattığı zorluklara rağmen, büyük Trabzonspor camiasının gücü ve yönetim kurulumuzun özverisiyle 6 aylık süre zarfında uzun yıllardır biriken borçlar ödenmeye başlanmıştır. Gerçek şu ki 11 Nisan 2018-11 Ekim 2018 tarihlerinde yönetim kurulumuz tarafından geçmiş döneme ait ödenmeyen tazminatlar, bonservis, menajerlik, mevcut futbolcular ve diğer borçlar için 228 milyon 346 bin 834 liralık ödeme gerçekleştirilmiştir."

Ödemelerin nerelere, ne kadar yapıldığıyla ilgili bilgiler de aktaran Doğan, "Bilinmelidir ki Trabzonspor camiası yan yana geldiğinde, omuz omuza verip hep birlikte hareket ettiğinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Bu vesileyle şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda belirli zaman aralıklarıyla yaptığımız kamuoyu bilgilendirmelerinin devam edeceğini belirtir, bize inanç ve güveniyle güç veren büyük Trabzonspor camiasına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.