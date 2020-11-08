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Spor

Trabzonspor 6 saatlik rötarla Trabzon'da

Trabzonspor kafilesi 6 saatlik gecikmenin ardından Trabzon'a döndü.

IHA08 Kasım 2020 Pazar 09:06 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 09:06
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Süper Lig’in 8. haftasında Alanyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Trabzonspor, saat 20.00’de Alanya Gazipaşa Havalimanı’ndan Trabzon’a hareket edecekti. Bordo-mavili kafileyi taşıyan uçak, pist başı yapmasına karşın yoğun rüzgar nedeniyle havalanamamış ve kafile uçaktan inerek havaalanında beklemeye başlamıştı. Rüzgarın dinmemesi üzerine Trabzonspor rota değiştirdi ve Trabzon’a Antalya Havalimanı’ndan hareket etme kararı aldı. Alanya’dan Antalya’ya yaklaşık 3 saatlik otobüs yolculuğuna başlayan Trabzonspor kafilesi, saat 01.30 uçağıyla Antalya Havalimanı’ndan Trabzon’a hareket etti. Trabzon’a daha önce 21:30 sıralarında gelmesi planlanan bordo-mavili kafile 6 saatlik gecikmenin ardından Trabzon’a döndü.

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