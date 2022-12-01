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Spor

Trabzonspor 8 eksikle çalıştı

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
Trabzonspor 8 eksikle çalıştı
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Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'da bir otelde kampa bulunan bordo mavililer, otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günün ilk çalışmasını basın mensuplarına açık gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmana, milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ alt arka adalesinde ağrı bulunan Jorge Djaniny, izinli Montassir Lahtimi ve kaleci Hakan Aydın katılmadı.

Pas yaparak süren idmanın devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, hücum organizasyonları ve sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamlandı.

Trabzonspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Trabzonspor kamp süresinde 2 hazırlık maçı yapacak. 3 Aralık'ta Regnum Futbol Center'da Hull City ile 7 Aralık'ta Antalya Corendon Airlines Park sahasında Crsytal Palace ile hazırlık maçı yapacak Karadeniz ekibi Antalya'daki hazırlıklarını sürdürecek.

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