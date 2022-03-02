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Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile iki kulvarda şampiyonluğa koşuyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki kupa hedefiyle yolunda ilerliyor.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:19
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Bordo-mavililer, bu sezon Abdullah Avcı idaresinde ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalarken Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 30 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligde 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, kupada da 3 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda tek yenilgisini ligin 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 2-1'lik sonuçla yaşamıştı.

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