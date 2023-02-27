Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk kez bu kadar kötü

Ligde Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaşan, Avrupa'da da 3 kupada elenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile eski dönemlerinin uzağında kaldı.
Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 116 resmi karşılaşma oynarken bu maçlarda 64 galibiyet, 32 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020-2021 sezonunda 34 resmi maçta 3 mağlubiyet, 2021-2022 sezonunda 47 maçta 6 mağlubiyet alırken bu sezon 35 maçta 11 mağlubiyet yaşadı.
2020-2021 sezonunun ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçti.
Avcı, ligde 17. sıradan devraldığı bordo-mavili takımı tırmanışa geçirerek 71 puanla ligi 4. sırada tamamlatarak Avrupa Kupaları'na taşıdı.
Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftada 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile 37 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.
Trabzonspor, bu sezon lig ve Avrupa kupalarında taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.
Bordo-mavililer, ligde 22 hafta sonunda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Önceki iki sezonda ligde Avcı ile 3'er mağlubiyetle toplam 6 yenilgi alan Karadeniz ekibi, bu sezon 22. haftada aynı sayıda yenilgi yaşadı.
Ligde 6 mağlubiyet alan Trabzonspor, Avrupa kupalarında da 10 maçta 5 yenilgi yaşadı.
Bordo-mavililer, bu sezon ilk olarak şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda ederek gruplara kalamadı.
Daha sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın bulunduğu grupta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 9 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katıldı. Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde play-off turunda Basel'i sahasında 1-0 yenmesine karşın deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi.
Trabzonspor, bu sezon Avrupa'da 3 kupada da mücadele ederken arzu ettiği başarıyı yakalayamadı.