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Spor

Trabzonspor Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor Eddie Newton'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına vardı.

04 Kasım 2020 Çarşamba 22:18 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:26
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Teknik direktör arayışıyla ilgili TRT SPOR'a bilgi veren bordo mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Tamer Tuna ile hiç görüşmedik. Gündemimizde yok." dedi.

Trabzonspor'un teknik direktörlük için ilk adayı Abdullah Avcı...

Avcı ile Antalyaspor arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından harekete geçen bordo mavili ekip, deneyimli çalıştırıcı ile bir araya geldi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alan bordo-mavili ekip, deneyimli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı. Taraflar, kalan detayları görüşmek için son bir kez daha bir araya gelecek. Anlaşma sağlaması durumunda Avcı ile Alanyaspor maçı sonrasında sözleşme imzalanması bekleniyor.

Abdullah Avcı ile görüşmeleri, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan yürütüyor.

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