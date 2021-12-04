4 Aralık 2021 Cumartesi 15:54 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 16:01

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 16.00'da başlayan maçı Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu. Müsabakanın VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan otururken, AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunuyor.

Karşılaşma başlamak üzere...

TRABZONSPOR: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli