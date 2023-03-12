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Spor

Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında, Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Trabzonspor - Adana Demirspor maçının canlı takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz...

12 Mart 2023 Pazar 15:52 - Güncelleme:
Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI
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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Adana Demirspor maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Özay ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Cihan Aydın. Müsabakanın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun otururken, AVAR'da ise Alper Ulusoy ve Hakan Yemişken bulunuyor.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola

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