Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Adana Demirspor maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Özay ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Cihan Aydın. Müsabakanın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun otururken, AVAR'da ise Alper Ulusoy ve Hakan Yemişken bulunuyor.

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Takımların ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola