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Spor

Trabzonspor, Adana Demirspor mesaisinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

DHA14 Kasım 2024 Perşembe 13:40 - Güncelleme:
Trabzonspor, Adana Demirspor mesaisinde
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Trabzonspor Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu sabah 10.30'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada ayak tenisi çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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