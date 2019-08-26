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Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Spor Toto Süper Lig'de dün Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Sosa salonda çalıştı. Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular, idmanı koşuyla tamamlarken diğer futbolcular yarı alanda pas çalışması yaptı. 

Daniel Sturridge ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor ile dün resmi sözleşme imzalayan Daniel Sturridge, bordo-mavili takımla ilk idmanına çıktı. İngiliz oyuncu antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştıktan sonra soyunma odasına gitti.

İdmanda kondisyon çalışması yapan oyuncuların ise antrenmanın son anlarında oldukça yorgun düştükleri görüldü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla AEK maçının hazırlıklarına devam edecek.

(AA)

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