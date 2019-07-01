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Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile el sıkıştı

Trabzonspor, Werder Bremen'den 21 yaşındaki Ümit Milli oyuncu Ahmet Canbaz ile anlaştı.

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Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor şimdi de Ahmet Canbaz'a imza attırıyor. 
 
Werder Bremen'in ikinci takımında oynayan Canbaz, orta sahada oynuyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı 1 gol attı. 
 
(TRT Spor)
 

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