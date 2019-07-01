Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile el sıkıştı

Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor şimdi de Ahmet Canbaz'a imza attırıyor.

Werder Bremen'in ikinci takımında oynayan Canbaz, orta sahada oynuyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı 1 gol attı.

(TRT Spor)