Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile el sıkıştı
Trabzonspor, Werder Bremen'den 21 yaşındaki Ümit Milli oyuncu Ahmet Canbaz ile anlaştı.
Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor şimdi de Ahmet Canbaz'a imza attırıyor.
Werder Bremen'in ikinci takımında oynayan Canbaz, orta sahada oynuyor. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı 1 gol attı.
(TRT Spor)
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