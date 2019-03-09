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Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.
 
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
 
Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor.
 
Karadeniz ekibinde Joao Pereira, Ogenyi Onazi ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları bulunuyor.
 
Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda
 
Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek.
 
Geride kalan 13 maçta iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
 
Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi.
 
- Trabzon'da da denge
 
İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
 
Oynanan 6 karşılaşmada taraflar 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç beraberlikle tamamlandı.
 
Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.
 
Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Trabzonspor: Uğurcan - Kamil - Toure - Hosseini - Novak - Abdülkadir Parmak - Sosa - Ekuban - Yusuf - Nwakaeme - Rodallega
 
Akhisarspor: Lukac - Zeki - Caner - Cocalic - Kadir - Sissoko - Aykut - Barbosa - Bilal - Regattin - Bokila
 

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