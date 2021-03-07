Trabzonspor - Alanyaspor 10. kez...

AA 07 Mart 2021 Pazar 10:02 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 10:02

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.