Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetiyor.
Takımların ilk 11'leri şöyle:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa
- Maç başladı.
10. dakikada sol kanattan Trabzonspor ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top Salih'in önünde kaldı. Salih Uçan aşırtma vuruşla topu kaleye gönderdi ama top üst direkten döndü.
22. dakikada Bakasetas'ın uzaktan şutunda Alanyaspor kalecisi Serkan başarılı...