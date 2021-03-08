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Spor

Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 29. hafta maçında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 16:24 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 16:26
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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Alanyaspor maçını Suat Arslanboğa yönetiyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa

TRABZONSPOR: 0 - ALANYASPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Maç başladı.

10. dakikada sol kanattan Trabzonspor ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top Salih'in önünde kaldı. Salih Uçan aşırtma vuruşla topu kaleye gönderdi ama top üst direkten döndü.

22. dakikada Bakasetas'ın uzaktan şutunda Alanyaspor kalecisi Serkan başarılı...

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