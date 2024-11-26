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Spor

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Son olarak Adana Demirspor'u farklı mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA26 Kasım 2024 Salı 16:44 - Güncelleme:
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, sprint ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takımın antrenmanına, tedavileri tamamlanan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic'in de katıldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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