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Spor

Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Peki kupanın sahibini bulacağı Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA28 Temmuz 2020 Salı 11:29 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:29
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Ziraat Türkiye Kupası, yarın Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

İstanbul Atatürk Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.

Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek finale çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu ikinci, Aytemiz Alanyaspor ise beşinci sırada tamamladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanırken, Alanya'da yapılan ikinci müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.

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