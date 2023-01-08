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Spor

Trabzonspor, Alanyaspor maçına 5 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de yarın akşam Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

AA8 Ocak 2023 Pazar 10:00 - Güncelleme:
Trabzonspor, Alanyaspor maçına 5 eksikle çıkacak
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

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