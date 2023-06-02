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Spor

Trabzonspor, Alanyaspor maçına hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u sahasında konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 21:32 - Güncelleme:
Trabzonspor, Alanyaspor maçına hazır
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Bordo-mavililer antrenmanı taktik çalışmasıyla bitirdi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik için taraftarları sosyal medya hesaplarından yarın ki maça davet etti.

Futbolcuya yakışır bir uğurlama için taraftarların maça gelmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Marek Hamsik, unutulmaz kariyer yolculuğunun son maçında sizi de yanında görmek istiyor." denildi.

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