Trabzonspor, Alanyaspor mesaisine devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 pas organizasyonunun ardından sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Trabzonspor bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.