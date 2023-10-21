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Spor

Trabzonspor, Alanyaspor mesaisine devam ediyor

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdürdü.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
Trabzonspor, Alanyaspor mesaisine devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 pas organizasyonunun ardından sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Trabzonspor bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

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