Trabzonspor, Altay maçı ve kupa töreni için TFF'ye başvuruda bulundu

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki Altay maçının 14 Mayıs'ta Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanması, şampiyonluk kupa töreninin de 15 Mayıs'ta Trabzon Medical Park Stadyumu'nda yapılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu ilan ettikleri Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması sonrası Medical Park Stadyumu'nun gerek zemininde gerekse teknik ve fiziki altyapı şartlarında müsabaka oynanmasını engelleyecek ağır tahribat oluştuğu tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Mevcut tespitlerimiz değerlendirildiğinde, 37. haftada kendi sahamızda oynayacağımız Altay müsabakasının, sahamızda oynanmasının, sporcu sağlığını ciddi derecede tehlikeye sokabileceği, futbolumuzun görsel açıdan kötü bir görüntüye yol açılarak marka değerine ciddi zarar verilebileceği, maçın yayın, reklam vb. süreçlerinin sağlıklı işleyemeyeceği gibi tehlikelerin yaşanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Altay karşılaşmasının 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurular gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu kupa töreninin ise 15 Mayıs Pazar günü Trabzon Medical Park Stadyumu'nda yapılması için yine Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvurular yapılmıştır.