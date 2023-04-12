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Spor

Trabzonspor, Andrea Pirlo ile görüştü!

Teknik direktör arayışlarına hız kazandıran Trabzonspor, rotayı Andrea Pirlo'ya çevirdi. Bordo mavililerin İtalyan teknik adam ile görüştüğü iddia edildi.

sabah12 Nisan 2023 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Trabzonspor, Andrea Pirlo ile görüştü!
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Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ederken; flaş bir iddia gündeme geldi.

Ertuğrul Doğan'ın "Şu an kulüp çalıştıran teknik adamlar da gündemimize geldi. Başkanlarından izin alarak görüşme yaptık" dediği ismin de Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo olduğu ortaya çıktı.

Bordo-mavili takımın başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 43 yaşındaki teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu toplantının olumlu geçtiği öğrenildi. Öte yandan Slaven Bilic ve Pirlo dışında bir yabancı hocayla daha temasa geçtiği ortaya çıktı.

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