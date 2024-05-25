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Spor

Trabzonspor, Ankaragücü'nü konuk edecek

Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, son hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:35 - Güncelleme:
Trabzonspor, Ankaragücü'nü konuk edecek
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Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın yapacakları maçla 78'inci kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 77 maçta Trabzonspor'un 32, Ankaragücü'nün 16 galibiyeti bulunurken, 19 maç da berabere sonuçlandı.

ANKARAGÜCÜ ATEŞ HATTINDA

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Trabzon Papara Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig'de 64 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor sezonu galibiyetle kapatmak ve kupa moralsizliğini üzerinden atmak istiyor. 40 puanla 17'nci sırada ve küme hattında bulunan Ankaragücü'nde tek hedef kazanmak. Küme hattını oldukça yakından ilgilendiren bu karşılaşmadan alacağı galibiyetle ligde kalabilmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 77'si Süper Lig, 2'si 2'nci Lig ve 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 83 kez karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 77 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan Trabzonspor'un 32, Ankaragücü'nün 16 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 77 maçta Trabzonspor rakip filelere 125 gol atarken, kalesinde ise 67 göl gördü. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

Öte yandan Süper Lig'in ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin cezası nedeniyle Ankaragücülü taraftarlar tribünde yer almazken, yarın oynanacak karşılaşmada da ev sahibi Trabzonspor takımının cezası nedeniyle taraftarları tribünde yer alamayacak.

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